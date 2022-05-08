شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام قليلة من الهدوء.. حرائق الغابات تعود إلى نيو مكسيكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أيام قليلة من الهدوء الذي سمح لبعض العائلات التي فرت من حرائق الغابات التي اندلعت في شمال شرق نيو مكسيكو بالعودة إلى منازلها، عادت رياح خطيرة مرة أخرى اليوم الأحد ، مهددة بانتشار الحرائق وتعقيد عمل رجال الإطفاء. .

وكان أكثر من 1500 من رجال الإطفاء على خطوط النار في أكبر حريق شرق وشمال شرق سانتا في، والتي نمت 8 أميال مربعة أخرى (20 كيلومترًا مربعًا) بين عشية وضحاها إلى منطقة تزيد مساحتها عن ضعف مساحة مدينة فيلادلفيا.

وقال المتحدث باسم الإطفاء توم أبيل إن بضع طائرات هليكوبتر تمكنت من جمع معلومات جديدة عن انتشار ألسنة اللهب في وقت مبكر من يوم الأحد "لكنها لن تبقى هناك لفترة طويلة بسبب الرياح هناك"، وقال: "إنهم يتوقعون أن تهب الرياح طوال اليوم، طوال الليل، وطوال النهار غدًا، وهذا وقت طويل لنارنا".