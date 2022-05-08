شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تتفق على تكثيف الضغط الاقتصادي على بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن زعماء مجموعة السبع اتفقوا على أنه يتعين على العالم تكثيف الضغوط الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي طريقة ممكنة، وذلك بعد كلمة له أمام المجموعة.

وأضاف مكتب جونسون بعد اتصال عبر الهاتف شمل أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "على العالم أن يدعم أوكرانيا بشكل أكبر وأسرع".

وأبلغ جونسون الزعماء وفقا لمكتبه "أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على معدات عسكرية تسمح لها ليس فقط بالاحتفاظ بالأرض، بل واستعادة السيطرة عليها".