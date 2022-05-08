'داعش' يعلن مسؤوليته عن هجوم السويس

وكان متحدث عسكري كشف أن قوات الجيش المصري أحبطت، يوم أمس السبت، هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

ووفقا للمتحدث العسكري، فقد "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس"، مشيرا إلى أنه "تم الاشتباك والتصدي للهجوم من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد".