واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا.. وموسكو تهدد بالنووي: خلال «نصف ساعة» سندمر جميع دول الناتو



الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة الـ7 فرض عقوبات جديدة على روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية،ومجموعة الـ7 ستفرض تكاليف باهظة على حرب بوتين ضد أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض،: عقوباتنا غير المسبوقة تلحق بالفعل خسائر اقتصادية فادحة بروسيا، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بمنع تصدير واستيراد الأجهزة الصناعية والزراعية من روسيا.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن العقوبات ستحظر على شركات الاستشارات التعامل مع روسيا، مشيرة إلى فرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية والمصرفية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة والأثرياء الروس، موضحة أن مجموعة الـ7 تتوافق على ضرورة التخلي عن النفط الروسي.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن تم فرض عقوبات على 3 من أكثر المحطات التلفزيونية الروسية مشاهدة مؤكدة أن مجموعة الـ7 ملتزمة بإمدادات طاقة عالمية مستقرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العقوبات ستشمل شركة أسلحة روسية و7 شركات شحن.

وفي سياق متصل، وجهت روسيا تهديدًا إلى جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنها "قادرة على تدميرهم خلال نصف ساعة"، حال نشوب حرب نووية.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجوزين إن بلادَه قادرةٌ على تدمير دول حلف الناتو خلال ثلاثين دقيقةً فقط، في حال اندلاع حرب نووية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن رئيس وكالة الفضاء التابعة للكرملين "روسكوزموس"، قوله إن "هدف الرجل القوي هو هزيمة الغرب العدو وشطب أوكرانيا من الخريطة".

وأشار روجوزين إلى أن حلف الناتو "يشن حربًا ضد بلاده" حسب قوله، مستطردًا: "لم يعلنوا ذلك (الحرب)، لكن الأمر أصبح واضحًا للجميع".

وتابع قائلًا: "في حال حدوث حرب نووية، سندمر دول الناتو خلال نصف ساعة"، لكنه استدرك قائلًا: "لا يجب أن نسمح بذلك، لأن عواقب تبادل ضربات نووية، ستؤثر على كوكبنا".