شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية: الدولة حققت إنجازات كبيرة فى الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش برنامج مساء دى أم سى المذاع على قناة دى إم سى قراءة فى دعوى الرئيس السيسى لإجراء حوار سياسى شامل، حيث أكد النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر حققت انجازات كبيرة فى الاصلاح الاقتصادى، ويجب علينا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعم نمو الدولة المصرية.

وأضاف خلال حواره: "هناك حالة حوار حقيقة تحدث على وجه الأرض والتعبير بكامل الحرية فى الإعلام، ونحتاج لجنة شئون الأحزاب لتطبيق مؤتمرات عامة وأحزاب لابد أن تكون مدعمه فى الجمهورية الجديدة"، موضحا أن الدولة قاطرة فى ملف التنمية وعلى القطاع الخاص أن يلحق بها.

فيما قال عصام شيحة رئيس مجلس حقوق الإنسان، إن الدولة المصرية مرت بخطر كبير فى الفترة الماضية، وهناك 108 حزب يعلنوا دعما للدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب والنمو الاقتصادى للدولة.

وأضاف خلال حواره: " لابد من عمل معارضة واقعية وحقيقة، وعلى الدولة مساعدة الأحزاب الخروج من مشاكلها، ويتم تحفيز الأحزاب فى اختيار هيئتها وتدعيم من الدولة حتى لا يقع فريسة فى يد رجال الأعمال".