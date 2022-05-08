شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل وزارة التضامن: جار إعداد مشروع قانون الدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر سامي، مدير إدارة الضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعي، يتم حالياً إعداد قانون "للدعم النقدي" وسيكون من ضمنه معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، متابعا: "سنتقدم به للبرلمان قريباً".

وأضاف "سامي" أن هناك مؤشرات من خلالها يتم الصرف للمستحقين تكافل وكرامة وكله يعتمد على الميكنة، مؤكداً أن المنظومة ناجحة بنسبة 99%.

وأكد "سامي" أنه تم تخصيص 20 مليار جنيه لمستحقى تكافل وكرامة هذا العام، فى حين أنه فى 2014 كانت 3.7 مليار جنيه وعدد الأسر المستفيدة 4 ملايين فرد بإجمالى 12 مليون أسرة.

فيما عقب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قائلاً: بالطبع رقم كبير، ولكن نهدف لتمكين المواطن ودعمه عبر مشروعات صغيرة وغيرها، ولابد من التنسيق مع كافة الجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة شيماء نبيه بشأن عدم حصول آلاف الأسر بمراكز منية النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية على معاش تكافل وكرامة، وبشأن المطالبة بتحديث ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب المعاشات، وتوفير أماكن خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظات والمراكز التى تقدم خدمات للمواطنين.