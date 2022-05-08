غربيون يزورون أوكرانيا لإظهار وحدة الحلفاء ضد الروس

تطور أكبر صراع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية إلى حرب استنزاف عقابية بسبب دفاع الجيش الأوكراني الفعال بشكل غير متوقع. ومنذ الفشل في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كييف، هاجمت القوات الروسية المدن والبلدات والقرى في شرق وجنوب أوكرانيا، لكنها لم تكتسب الكثير من الأراضي، وفقًا لمحللين عسكريين غربيين. لذلك تطالب أوكرانيا بالممرات الآمنة ومناقشة المزيد من المساعدة الدفاعية إضافة إلى العقوبات ضد روسيا.

ممر آمن

وتواصلت الحكومة الأوكرانية مع المنظمات الدولية لمحاولة تأمين ممر آمن للمقاتلين المتبقين في الأنفاق والمخابئ تحت الأرض بالمحطة.

ويجري الزعيم الأوكراني محادثات عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء من مجموعة الدول السبع الأخرى. ويهدف الاجتماع جزئيًا إلى إظهار الوحدة بين الحلفاء الغربيين في يوم النصر في أوروبا، الذي يصادف استسلام ألمانيا النازية عام 1945.

فيما قام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بزيارة مفاجئة إلى إيربين الأحد، والتي تضررت بسبب محاولة روسيا السيطرة على كييف في بداية الحرب، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية سوسبيلين وعمدة إيربين أولكسندر ماركوشين.

ونشر ماركوشين صورًا لترودو على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن الزعيم الكندي صُدم من الأضرار التي شاهدها في منازل المدنيين.

وذكر مسؤولون كنديون أن رئيس الوزراء سيجتمع مع زيلينسكي و «يعيد تأكيد دعم كندا الثابت للشعب الأوكراني».

دعم أوكرانيا

والتقى زيلينسكي برئيس البرلمان الألماني، باربل باس، في كييف لمناقشة المزيد من المساعدة الدفاعية، إضافة إلى العقوبات ضد روسيا، وفقًا للمكتب الصحفي لزيلنسكي.

ترودو هو أحدث زعيم غربي يزور أوكرانيا لعرض دعمه للدولة التي مزقتها الحرب. وسافر إلى هناك في وقت سابق رؤساء وزراء المملكة المتحدة وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، كما فعل الأمين العام للأمم المتحدة.

كما قامت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن بزيارة غير معلنة إلى غرب أوكرانيا، الأحد، لحضور لقاء مفاجئ بمناسبة عيد الأم مع زوجة زيلينسكي، السيدة الأولى أولينا زيلينسكا. وزاروا مدرسة في القرية فيما كانت روسيا تضغط على حربها القاسية في المناطق الشرقية.

الهجمات المستمرة

لإثبات النجاح في الوقت المناسب ليوم النصر الإثنين، عمل الجيش الروسي على استكمال سيطرته على ماريوبول، التي تعرضت لهجوم لا هوادة فيه منذ بداية الحرب.

ومن ناحية أخرى يخشى مقتل العشرات من الأوكرانيين بعد أن دمرت قنبلة روسية مدرسة تؤوي حوالي 90 شخصًا في قبوها، وقال حاكم مقاطعة لوهانسك، إحدى منطقتين تشكلان قلب المنطقة الصناعية الشرقية المعروفة باسم دونباس، إن المدرسة في قرية بيلوهوريفكا اشتعلت فيها النيران بعد قصف يوم السبت. وقال إن أطقم الطوارئ عثرت على جثتين وأنقذت 30 شخصًا.

تحت الأنقاض

وكتب الحاكم سيرهي هايدي على تطبيق المراسلة Telegram: «على الأرجح، مات جميع الأشخاص الـ 60 الذين ظلوا تحت الأنقاض». وقال إن القصف الروسي أدى أيضًا إلى مقتل صبيين يبلغان من العمر 11 و 14 عامًا في بلدة بريفيليا القريبة.

وقد تم إجلاء جميع النساء والأطفال وكبار السن من المدنيين المتبقين الذين كانوا يحتمون مع المقاتلين في مصنع آزوفستال يوم السبت. ورفضت القوات الأوكرانية المواعيد النهائية التي حددها الروس، وقالوا إن المدافعين يمكن أن يغادروا بحياتهم إذا ألقوا أسلحتهم.

وقال النقيب سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد كتيبة آزوف، وهي كتيبة من الحرس الوطني الأوكراني الذي يسيطر على مصنع الصلب، في مؤتمر صحفي على الإنترنت، إن الموقع استُهدف خلال الليل بثلاث طلعات جوية مقاتلة ومدفعية ودبابات. وقال: «نحن نتعرض لقصف مستمر»، مضيفًا أن المشاة الروس حاولوا اقتحام المصنع - وهو ادعاء نفاه المسؤولون الروس في الأيام الأخيرة - وزرع ألغام أرضية. وقال إنه كان هناك «عدد كبير من الضحايا» في المصنع.

سوء الأحوال

في أماكن أخرى، على الساحل الأوكراني، تردد صدى الانفجارات مرة أخرى، الأحد، عبر ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود، والذي ضربته روسيا بستة صواريخ كروز السبت، بينما دمرت قذائف صاروخية حوالي 250 شقة، وفقًا لمجلس المدينة.

وحذر القادة الأوكرانيون من أن الهجمات ستزداد سوءًا في الفترة التي تسبق يوم النصر، يوم 9 مايو عندما تحتفل روسيا بهزيمة ألمانيا النازية في عام 1945 باستعراضات عسكرية.

خطوات اتخذها متطوعو أوكرانيا لمواجهة روسيا

إنتاج الدروع الواقية للبدن والعقبات المضادة للدبابات

إنتاج شبكات التمويه ومواقد التدفئة المحمولة ورافعات البنادق للجنود الأوكرانيين

هناك قسم مختص بالمركبات يحول البعض منها إلى سيارات إسعاف

القيام بتنظيم عمليات توصيل الطعام والدواء