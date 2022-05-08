أسلحة ألمانية في طريقها الى كييف؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقت رئيسة البرلمان الألماني (البوندستاج) بيربل باس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وبحث إمدادات الأسلحة من ألمانيا وطموح أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في لقطات مصورة من الاجتماع إن الحصول على موافقة البوندستاج على تسليم شحنات أسلحة ثقيلة لمساعدة أوكرانيا على صد الهجمات الروسية يعد من “الأولويات القصوى” لبلاده.

كما طلب من باس والبوندستاج دعم أوكرانيا في سعيها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، والذي قال حلفاء لكييف إنهم يريدونه قريبا. ومع ذلك، يجب الاتفاق على الترشيح بالإجماع وجرت العادة أن يستغرق الانضمام إلى التكتل سنوات من المفاوضات المعقدة.

وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق خطابا مؤثرا بمناسبة يوم النصر، الذي تحيي فيه أوروبا ذكرى استسلام ألمانيا رسميا للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وقال إن “الشر عاد” إلى أوكرانيا، لكنه لن يتمكن من الإفلات من المسؤولية.

وقالت باس لصحيفة راينيشه بوست الألمانية إنها أكدت لزيلينسكي تضامن ألمانيا ودعمها المستمر لقتال أوكرانيا من أجل البقاء.

وأضافت “اتفقنا على ضرورة عدم (الوصول) إلى سلام تمليه روسيا، بل سلام يتم التوصل إليه من خلال اتفاق عادل”.

وفيما يتعلق بطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت باس “البوندستاج سيسرع في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية”.

ووافقت ألمانيا على إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، في تحول لسياسة استمرت طويلا تقضي بعدم إرسال أسلحة ثقيلة إلى مناطق الحرب بسبب الماضي النازي للبلاد.

وتصف موسكو تحركاتها منذ 24 فبراير شباط بأنها “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها ممن تسميهم “النازيين” والقومية المعادية لروسيا التي يغذيها الغرب.

وفي روسيا، يعد يوم النصر الذي يوافق التاسع من مايو أيار أحد أهم الأحداث الوطنية في البلاد، وتقول إنه ذكرى التضحيات الهائلة التي بذلها الاتحاد السوفيتي من أجل هزيمة ألمانيا النازية.