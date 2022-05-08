المستشار الألماني: بوتين لن يفوز في حربه!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس التضامن مع أوكرانيا في حربها لصد الغزو الروسي، وذلك في خطاب بثه التلفزيون إلى الأمة اليوم الأحد بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال شولتس “بوتين لن ينتصر في هذه الحرب. أوكرانيا ستتحمل”.

وأضاف أن موعد حلول الذكرى له معنى خاص هذا العام، مع حوض أوكرانيا وروسيا، اللتين كانتا في يوم من الأيام ضحيتين لألمانيا النازية، حربا بدأتها روسيا.

وقال شولتس إن ألمانيا ستقدم لأوكرانيا مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية.

وأكد أيضا أنه لن يكون هناك سلام تمليه روسيا، مكررا تصريحات أدلى بها أيضا رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس في وقت سابق اليوم الأحد.