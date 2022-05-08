مسؤولة أميركية: أمر طالبان للنساء “غير معقول”!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة توماس جرينفيلد اليوم الأحد إن مرسوم طالبان الذي يأمر الأفغانيات بتغطية وجوههن في الأماكن العامة “غير معقول”.

وجاء في مرسوم من الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده، أنه إذا لم تغط أي امرأة وجهها لدى خروجها من منزلها، فسيُنًبه والدها أو أقرب أقاربها من الرجال وربما يواجه السجن أو الطرد من وظيفته الحكومية.

وقطعت الولايات المتحدة ودول أخرى مساعدات التنمية وفرضت عقوبات على النظام المصرفي في أفغانستان منذ تولي طالبان زمام الأمور في آب، حين أنهت الولايات المتحدة حربها التي استمرت 20 عاما في البلاد.

وقالت توماس جرينفيلد في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) “ما فعلوه (يوم السبت) غير معقول، وأنا على يقين بأننا يمكن أن نتوقع منهم المزيد، ذلك يضاعف التزامنا بدعم النساء الأفغانيات للمضي قدما”.

ويمثل الأمر عودة إلى السياسات العامة لحكم طالبان السابق من 1996 إلى 2001، كما يمثل أحدث أمرا يُفرض على النساء في البلاد على الرغم من ادعاءات الجماعة بأنها تغيرت.

وقالت توماس جرينفيلد “الأمر يبين مرة أخرى قدرة طالبان على القيام به. قلنا منذ اليوم الأول أننا سنحكم عليهم من خلال أفعالهم وليس أقوالهم، وهذه الأعمال… ترسل، على ما أعتقد، رسالة تقشعر لها الأبدان في أنحاء العالم”.