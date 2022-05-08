شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح منظار القولون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه ـ حفظه الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في برقيتين، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين.

وسأل سمو الشيخ خليفة بن زايد، وسمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ محمد بن زايد، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.