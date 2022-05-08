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اعتقال أربعة 'إرهابيين' ومروجين للمخدرات في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال أربعة "إرهابيين" واثنين من مروجي المخدرات في الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات نوعية منفصلة نفذت في قواطع الفرقتين الخامسة والعاشرة استنادا الى معلومات دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقتين المشار اليهما وباسناد استخباري من مفاصل الفرقتين وقوة منهما تابعة لقيادة القوات البرية تمخضت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين في مناطق الرطبة والفلوجة والكيلو ٧ والجسر الياباني في الانبار وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

 

وأضاف البيان أن "القوة ذاتها تمكنت وبعمليات اخرى من القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات في منطقة جزيرة البو ذياب بالانبار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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