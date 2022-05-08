شكرا لقرائتكم خبر محكمة تركية توقف 4 من تنظيم جولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة تركية قرارا بتوقيف أربعة أشخاص بتهمة الانتماء لـ»تنظيم جولن»، بعد ضبطهم أثناء محاولة الفرار إلى اليونان.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أمس، أن قوات الدرك ضبطت خمسة أشخاص في قضاء «أوزون كوبرو»، وصدر قرار بتوقيف أربعة منهم أمس من محكمة الصلح والجزاء، بعد تقديم المشتبهين لإفادتهم للنيابة العامة في أدرنة.

وتتهم السلطات التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016 كما تقول أنقرة «إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة». وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.