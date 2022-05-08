60 قتيلا في هجوم على مدرسة أوكرانية

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وقال سيرهي هايداي حاكم المنطقة عبر تطبيق تيلجرام أمس، «إنه تم انتشال جثتين بعد هجوم جوي على مدرسة في بيلوجوريفكا». وأضاف «من المرجح أن يكون الـ60 شخصا الذين ما زالوا تحت الركام قد لقوا حتفهم».وأوضح أن الهجوم وقع مساء أمس الأول، وكان هناك 90 شخصا في مبنى المدرسة يحتمون من الهجمات. وتسبب القصف في اندلاع حريق في المدرسة وانهيار المبنى.
وتمكنت خدمات الإنقاذ من إنقاذ 30 شخصا، من بينهم سبعة مصابين.
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