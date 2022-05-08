سقوط إرهابي كبير في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت وحدات من القوات المسلحة الصومالية على قيادي من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في عملية عسكرية في شرقي محافظة غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أمس، أن عملية القضاء على القيادي الذي كان مسؤول الحركة الإرهابية في مناطق شرق إقليم غلغدود، قد جرت في منطقة شرفلي.

مما يذكر أن قوات الجيش الصومالي تواصل حملة للقضاء على شوكة فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في أماكن مختلفة من البلاد.