شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد للنواب موافقتها على إحلال وتجديد مساجد فى بئر العبد ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمود مشعل، بشأن إحلال وتجديد مسجد عرب الهرميل بالوسطانى – مركز كفر سعد- محافظة دمياط.

وقال ممثل وزارة الأوقاف فى رده على طلب الإحاطة أنه بشأن طلب إحلال وتجديد مسجد عرب الهرميل بالوسطانى بمركز كفر سعد بدمياط، فالمسجد. مستهدف وسيتم إدراجه فى أول إعلان قادم العام المالى 2022/2023.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمسجد بدران حجاجة - كفر العرب - فارسكور، ومسجد جلال الدين الكاشف - سيف الدين - الزرقا، ومسجد بدوى الناصرية - فارسكور، ومسجد عزب العرب - الوسطانى - كفر سعد، فإنه جارى البت والترسية.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بطرح المشاريع سنويا حسب موارد الموازنة وأيضاً دعم من الموارد الذاتية للوزارة، وقام بنك الاستثمار القومى بمخاطبتهم بأن الوزارة تقوم بإشهار وطرح عمليات لإحلال وتجديد العديد من المساجد وصيانتها بمبالغ تفوق المعتمد بالخطة الاستثمارية.

كما وافقت اللجنة ووزارة الأوقاف على طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى كامل، بشأن ترميم بعض المساجد بمنطقة بئر العبد ورمانة التابعة لمديرية أوقاف شمال سيناء، مع البدء التدريجى فى البناء والإحلال والتجديد.