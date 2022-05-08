شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء..ورئيس اللجنة: مستعدون للشهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا على يد الغدر والإرهاب في سيناء.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، خلال اجتماع اللجنة ، إن الحادث الارهابي الغاشم ، ليس من قبيل الصدفة، ولكن أتي بعد كشف المخططات الإرهابية التي تدار في فترة العهد السابق ، مؤكدا أن الشعب المصري يقدم كل الدعم للقوات المسلحة وأسر الشهداء .

وأشار الي أن مصر ولادة وستقدم كل يوم شهداء ، وستظل مصر دائما محفوظة والشهداء محفوظين بقلوبنا بحروف من ذهب ، لافتا الي أننا كلنا خلف القيادة السياسية وخلف القوات المسلحة لاسيما ان الارهاب لا دين له .

وأضاف :” كلنا علي قلب رجل واحد ضد الجماعة الارهابية ومستعدون للشهادة وستعود مصر كما كانت مهد الأمن والسلامة ".

ومن جانبه قال النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، ان الحادث الارهابي الغاشم متوقع ، مؤكدا أن الارهابيين لن تثني الدولة والقيادة السياسة عن جهود التنمية في سيناء.

ومن جانبها قالت ايمان عبدالجابر ، وكيل وزارة الشباب والرياضة نعزي انفسنا في شهداء الوطن ونتمني لمصر الأمن والسلام .