شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غضب في الأردن بسبب تشويه الآثار بمدينة جرش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مجهولون بتشويه أحد أعمدة مدينة جرش الأثرية، شمال الأردن بالطلاء، مما أشعل غضب مئات الأردنيين على مواقع التواصل.

كما أثارت الحادثة استياء كبيرا في البلاد، لما لهذه المناطق من أهمية كبيرة في تاريخ الأردن، ولجهة السياحة أيضاً.

وعبّر ناشطون عن غضبهم الشديد مما حدث وكتب أحدهم "للأسف ظاهرة الاعتداء وتشويه الأماكن العامة منتشرة في معظم مدن البلاد، وهذه المرّة طالت أحد أعمدة جرش".

وقالت إحداهن "كأردنية أخجل من هذا التصرف في إرث وطني تاريخي.. ينم عن جهل وقلة تربية بأهمية المواقع الأثرية والسياحية".

وتعليقاً على الحادث، أوضح مدير الآثار العامة فادي بلعاوي أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالأمر".

كما أكد أنه تمت المعالجة الأولية لأحد الأعمدة التي تم تشويهها بطلاء "رش"، تمهيداً لإزالته بطرق علمية دقيقة.

يذكر أن مدينة جرش تعتبر من أهم المدن الأثرية في العالم، ويعود تاريخ هذه المدينة إلى زمن تأسيسها في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد.