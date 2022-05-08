شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة ساخنة بين المرشحين على منصب رئيس الوزراء الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خضع المرشحان لمنصب رئيس الوزراء الأسترالي المقبل، لمناقشات ساخنة بشأن قضايا تكلفة المعيشة والفساد وارتفاع التضخم في مناظرة ثانية لهما قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 21 أيار/مايو.

وخلال المناظرة، التي عقدت في سيدني مساء اليوم الأحد، انزلقت المحادثة في كثير من الأحيان إلى مباراة صراخ بين رئيس الوزراء سكوت موريسون وزعيم حزب العمال المعارض أنتوني ألبانيز، حيث اتهم كل منهما الآخر بأنه غير مناسب لقيادة أستراليا بعد الانتخابات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعرض موريسون لانتقادات بسبب تعامله مع جائحة كوفيد.19- وعندما سأله ألبانيز عن تصريحاته في عام 2021 بأن برنامج التطعيم "لم يكن سباقا"، قال رئيس الوزراء إنه كان مخطئا في استخدام هذه الكلمات.

وأكد موريسون مساء اليوم: "لقد كان سباقا، وما كان ينبغي لنا أن نصفه بهذه العبارات".