شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بسجناء لإخماد حرائق الغابات في سيبيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعى سجناء وحراس من السجن المحلي بقرية جرومادسك الروسية، في إقليم كراسنويارسك بسيبيريا لإخماد حرائق الغابات.

وذكرت محطة "إن تي دبليو" التليفزيونية اليوم الأحد، أن مساعدتهم كانت ضرورية بعد ما فاقت قوة الحرائق قدرات فرقة الإطفاء.

ووفقا لتقارير رسمية، شبت النيران في حوالي ألف هكتار من الغابات والسهوب في كراسنويارسك، بشرقى روسيا. ودُمر بالفعل العديد من القرى.

بينما وردت تقارير عن مصرع سبعة أشخاص بالإقليم حتى الآن، ويقوم الكثير من الأقاليم في سيبيريا بالإبلاغ عن انتشار حرائق غابات عارمة.