انت الان تتابع خبر التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية في مدارس الموهوبين وتصدر توجيهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية ، اليوم الأحد، انطلاق الامتحانات النهائية في مدارس الموهوبين، للعام الدراسي 2021- 2022، وسط اجراءات وتدابير وقائية حفاظاً على سلامة الطلبة والملاكات المشاركة في الامتحانات.