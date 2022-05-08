انت الان تتابع خبر التربية تعلن انطلاق الامتحانات النهائية في مدارس الموهوبين وتصدر توجيهات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية ، اليوم الأحد، انطلاق الامتحانات النهائية في مدارس الموهوبين، للعام الدراسي 2021- 2022، وسط اجراءات وتدابير وقائية حفاظاً على سلامة الطلبة والملاكات المشاركة في الامتحانات.
واكدت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، على رؤساء اللجان الامتحانية والمراقبين "بضرورة توفير اجواء هادئة ومطمئنة للطلبة والالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، مبينةً ان الأسئلة تم وضعها من قبل لجان مختصة لتحاكي بطبيعتها عقول الطلبة من الناحيتين العلمية والإثرائية".
من جهته تمنى، وزير التربية، علي حميد الدليمي، وفق البيان، "النجاح والموفقية للطلبة والحفاظ على جهدهم الدؤوب في مواصلة مشوارهم التعليمي".
من جهته تمنى، وزير التربية، علي حميد الدليمي، وفق البيان، "النجاح والموفقية للطلبة والحفاظ على جهدهم الدؤوب في مواصلة مشوارهم التعليمي".