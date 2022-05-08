خطوة جديدة نحو اللقب.. سيتي يكتسح نيوكاسل في البريميرليج

وأحرز أهداف اللقاء كل من رحيم سترلينج (19 و90+3) وإيميريك لابورت (38) ورودري (61) وفيل فودين (90).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 86 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده ليفربول الذي تعادل مساء السبت مع توتنهام 1-1 ضمن الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.