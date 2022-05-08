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خطوة جديدة نحو اللقب.. سيتي يكتسح نيوكاسل في البريميرليج

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-08 | 19:32

خطوة جديدة نحو اللقب.. سيتي يكتسح نيوكاسل في البريميرليج

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خطا مانشستر سيتي، خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الممتاز، بفوزه مساء الأحد على ضيفه نيوكاسل يونايتد 5-0، ضمن الجولة السادسة والثلاثين.
وأحرز أهداف اللقاء كل من رحيم سترلينج (19 و90+3) وإيميريك لابورت (38) ورودري (61) وفيل فودين (90).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 86 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده الذي تعادل مساء السبت مع توتنهام 1-1 ضمن الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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