ضبط مواد مهربة في كمرك المنطقة الوسطى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة لمديرية الكمارك، اليوم الأحد، ضبط مواد مهربة من قبل مفارز قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي بتفعيل عمل اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية، تمكنت مفارز قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط مواد مهربة لم تذكر في التصريحة الكمرگية والمخرجة من ميناء ام قصر الجنوبي ولم يتم ترسيمها".



وأشارت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط فيها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق الموظفين المخالفين وتم التحفظ على الاموال والشاحنة في ساحة مديرية كمرك المنطقة الوسطى".

