وليامز: توافق ليبي على الانتخابات

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وحسب موقع المفوضية الرسمي، ناقش اللقاء في طرابلس، «الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد للمفوضية، الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أمس، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير.وحسب موقع المفوضية الرسمي، ناقش اللقاء في طرابلس، «الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد للمفوضية، الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية».

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