قتلى وجرحى في اشتباكات وسط السودان

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وبرزت في ولايات سنار والجزيرة أخيرا نزاعات بين السكان والعمال الزراعيين الذين يقيمون فيما يعرف بـ»الكنابي»، وهي مساكن عشوائية تقام في أطراف قنوات الري، وينشب الصراع في العادة حول ملكية الأرض.ونقل موقع «سودان تريبيون» عن الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمدين القول إن مجموعة تتبع لقبيلة كنانة في منطقة «الدبكر» القريبة من مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار هاجمت حيا تقطنه قبيلة القمر، بسبب ادعائهم ملكية الأرض التي يقيمون عليها.
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