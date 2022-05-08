شكرا لقرائتكم خبر مصر تلاحق فلول الإرهاب.. وإدانات عالمية لحادث سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بدأت القوات المسلحة المصرية ضربات جديدة لفلول الإرهاب في سيناء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومع ارتفاع الإدانات العالمية والعربية للحادث الذي شنته مجموعة من العناصر التكفيرية أمس الأول، واستهدف نقطة رفع مياه شرق قناة السويس وتصدت لها العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، أكد الرئيس السيسي أن «العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب».

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» :»مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، وأكدت وقوف المملكة التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وقالت «تتقدم المملكة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».

واستنكرت عدة دول عربية الاعتداء الإرهابي، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.

ومن جانبها أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي، وأكدت تأييدها في كل ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي للتطرف والإرهاب.

ومن جانبها أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محطة لرفع المياه بشرق قناة السويس في مصر، وأدى إلى مقتل 11 عسكريا، بينهم ضابط، وإصابة 5 آخرين.