"محلية النواب" توجه توصيات هامة لحل مشكلة اعتماد الأحوزة العمرانية

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: رحاب الغول، خالد أبو نحول، بشأن عدم إصدار الحيز العمرانى لقرى مركز نجع حمادى (الشرقى بهجورة، أبو عمورى والبطحة وزلتيم) وقرى مركزى فرشوط أبو تشت محافظة قنا، وذلك لمعرفة حدود الأراضى التى تصلح للبناء والمتخللات بين المبانى، وللحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية وعدم التعدى عليها وحق الدولة فى تحصيل الرسوم المتعلقة بالتراخيص.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة توصى ببعض التوصيات لحل هذه الإشكالية، وتشمل ضرورة إرسال كافة المستحدثات حتى عام 2021 إلى التخطيط العمرانى واعتماد كل هذه المستحدثات كأحوزة عمرانية، وتفعيل الدعم المركزى فى تحضير ذلك.

وأضاف أن اللجنة توصى بدعم جميع مشرفى الأحواض ماديا ومعنويا، وسرعة إجراء تعديل تشريعى بإجراءات الحجز الإدارى بمصادرة مخالفات البناء التى تتم بعد هذا التاريخ، واعتماد التصالح خارج الحيز العمراني.

كما حذر السجينى، من تقصير أى مسئول فى التصدى التعديات على الأراضى الزراعية، وكذلك حذر النواب من عدم التدخل فى دعم أى مخالف متعدى على الأراضى الزراعية، قائلا: "حذارى للزملاء النواب من التدخل لصالح أى مواطن متعدى على الأراضى الزراعية ويرتكب مخالفات، تحت دعوى مواطن غلبان، كلنا تنحاز المواطن لما فيه الصالح العام".

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن توقف أعمال رصف الطرق والشوارع بمركز فرشوط – محافظة قنا، وقيام المقاول بسحب معداته من الشوارع بعد تمهيدها بالتربة الزلطية، ورصف مسافة (500) متر فقط، وذلك نتيجة غياب الرقابة من المسئولين، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 13 من ديسمبر سنة 2021، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن توقف أعمال رصف طريق الرنان الغربى بطول (5) كيلو مترات حتى الحلفاية قبلى – محافظة قنا، بالرغم من وضع طبقة الأساس منذ يناير2021.