شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينعي شهداء سيناء.. ويعلن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "وصل الخير2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم اجتماعه السابع ضمن سلسلة من الاجتماعات المرتقبة للوقوف على أولويات كيفية تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، و أدان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال اجتماعه اليوم الحادث الارهابي الغاشم الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء، أمس السبت، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 جنود أخرين.

وأكد التحالف دعمه الدائم وثقته الكبيرة في القوات المسلحة في جهودها المضنية في القضاء على الإرهاب واقتلاعه جذوره، داعين الله ان يتغمد الشهداء واسع الرحمة والمغفرة ويلهم اسرهم الصبر والسلوان، وداعين المولي بالشفاء العاجل للأبطال المصابين.

وناقش التحالف في جدول اعمال اجتماعه اليوم سُبل تعزيز الحماية الاجتماعية، كما اتفق أعضاء التحالف على تدشين المرحلة الثانية من (وصل الخير 2 )في منتصف الشهر الجاري في الـ15 من مايو 2022، وعليه، وضماناً لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الاكثر احتياجاً والاكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم، بدأ التحالف الوطني في وضع خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية منذ تاريخه وحتى نهاية العام الجاري، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي الذي قدمته الدولة المصرية للتحالف والذي يقدر بـتسع مليارات جنيه إلي جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف والتي تقدر جهودها وانشطتها بـ 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

ومن منطلق ايمان أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد التحالف علي حرصه الشديد علي المشاركة في الحوار الوطني، والذي سوف يدشنه التحالف بإطلاق حوار مجتمعي موسع حول كيفية دعم بيئة العمل الآهلي في مصر بكافة اشكاله لضمان تحقيقه لأكثر قدر من الإفادة للمواطنين المصريين بالتوازي مع تحقيق مزيد من الحرية لممارسات المجتمع المدني في مصر.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).