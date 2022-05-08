غادة علي "نائبة التنسيقية" توافق على اتفاق تمويل التحول الزراعى المستدام

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لممثلى الحكومة التى تبذل مجهودًا متناغمًا للعبور من الأزمة الاقتصادية العالمية والتى امتدت أثارها إلى مصر مثل باقى دول العالم، مشيرة إلى أن زيادة الإنتاجية الزراعية وعودة القرية الريفية المنتجة هو أحد أهم الحلول غير المصرفية للحد من اثار الازمة الاقتصادية بل وعبورها.

جاءت كلمة النائبة أثناء مناقشة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الموقع فى روما بتاريخ 28/1/2022 وفى القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

وأضافت:" نحن أمام اتفاقية تقدم منحة لمد يد العون لـ160 ألف أسرة مستحقة الدعم من صعيد مصر هم فى أشد الحاجة إليه خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء من خلال تحسين دخول الأسر أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر التى تملك أراضى من خلال تحسين الروابط التسويقية وكذلك الاستفادة من قدرات الشباب والمرأة فى الصعيد ".

وتابعت: "ولكن محتاجين المواطن البسيط يشعر بهذا التمويل ويشعر بوقوف دولته بجانبه فى ظل الظروف القادمة، ولذلك سنتابع ونراقب مؤشرات الاداء خاصة وأن الاتفاقية المعروضة أمامنا بأرقام الأسر المستفيدة مما يسهل علينا مراقبة مؤشرات الأداء بشكل يضمن التوزيع العادل للمستحقين".

وطالبت نائبة التنسيقية، الحكومة بحوكمة معايير تأهيل المزارع البسيط لمواكبة التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة وترشيد مياه الرى والطاقة إلى غير ذلك من متطلبات تنفيذ الاتفاقية لتكون إنتاجية زراعية مستدامة تتوافق، خاصة وأن الصندوق الدولى التنمية الزراعية سبق ونفذ 12 مشروعا تنمويا فى مصر باستثمارات 520 مليون دولار".

كما طالبت النائبة، الحكومة بعرض تقارير قياس الأثر ليس فقط التشريعى بل والبيئى أيضًا لتحقيق أهداف الاتفاقية.