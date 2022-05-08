شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن حصول بعض الأسر على معاش تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه بشأن عدم حصول آلاف الأسر بمراكز منية النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية على معاش تكافل وكرامة.

وقالت النائبة شيماء محمود نبيه، خلال اجتماع اللجنة، إن هناك آلاف الأسر فى مراكز منية النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية التابعين لمحافظة الدقهلية، وافقت وزارة التضامن على استحقاقهم معاش تكافل وكرامة ومسجلين رسمياً على أجهزة الوزارة بالاستحقاق وحتى الٱن لم يحصلوا على الفيزا الخاصة بهم ويوجد منهم أسر لها استحقاق منذ أكثر من عامين بالرغم من ظروف المواطن الصعبة فى ظل جائحة كورونا والمعاناة الاقتصادية.

فيما قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن برنامج تكافل وكرامة فى عام 2014 كان مخصص لـ1.5 مليون مواطن بقيمة 3.7 مليار جنيها، الآن وصل إلى 19 مليار جنيه، وبالطبع زادت أعداد الأسر المستفيدة.

وأشار إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم مناقشة موازنة وزارة التضامن فى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ويتم النظر فى كل ذلك.

وعقب محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك قواعد وشروط تحكم الصرف لمستحقى تكافل وكرامة ومعايير محددة، وهناك أولويات، مشيراً إلى أنه يعتبر منحة وليس معاش وهناك من يخرجون منه بعد تخرج أبنائهم أو انتهاء مراحل دراسية معينة لهم.



























