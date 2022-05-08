شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بمجلس النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة القومية للأنفاق، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى 22/23 حيث بلغت 197 مليارا و247 مليونا و699 ألف جنيه، وكانت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 قد بلغت 125 مليارا و637 مليونا و966 ألف جنيه.

واستعرض اللواء عصام والى رئيس الهيئة العامة لمترو الأنفاق ما تم إنجازه ما سيتم مؤكدا أن مترو الأنفاق حتى عام 2014 كان بإجمالى 81كم بتكلفة 40 مليار ولكن فى الفترة من 2014 إلى 2024 مسافة 2450 كم وبتكلفة 845 مليار جنيه.

وأضاف والى فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، أن تحويل قطار أبو قير أبو قير لمترو بطول 20 كم سيقل من 50 إلى 60 ألف راكب فى الساعة فى حين أنه الآن يقل من 6الى 7 الالاف راكب فى الساعة وبالتالى اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو سيحل مشكله كبيرة لدى المواطن السكندرى وحلم طال انتظاره.

وقد طرح النواب العديد من التساؤلات ومن جانبه أبدى الدكتور جمال السعيد عضو لجنة النقل والمواصلات بعض الملاحظات على الاتفاقية ومنها بند التحكيم، وبند رسوم القرض التى تصل ل 2ونص مليون يورو، وأيضا سعر الفائدة على القرض متغيرة.

فيما طالب النائب خالد عبد المولى بمذكرة إيضاحية عن كيفية سداد القرض وفوائده وتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالقرض للجنة للاطلاع عليها.

فيما تساءل النائب أحمد سعد نويصر، عن الالتزامات التى تخص الجهة المانحة، لافتا إلى أن كل الالتزامات يتحملها الجانب المصرى فقط ولا يتحمل البنك المانح أى التزامات، لافتا إلى أن مترو الإسكندرية سيستفيد منه عدد كبير من المواطنين وبالتالى هل سيكون هناك عائد يكفى فائدة القرض، مطالبا بمذكرة إيضاحية من هيئة مترو الأنفاق للرد على أسئلة اللجنة.