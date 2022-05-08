شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على طلبات تطوير عشوائيات ونقل مواقف وإقامة محطات صرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إقامة محطات رفع للصرف الصحي بمركز القوصية - محافظة أسيوط.

وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو زيد، بشأن نقل موقف منوف/القاهرة، خارج مدينة منوف بمحافظة المنوفية، على أن يتم إدراجه بالخطة. وأشار النائب أحمد أبو زيد، مقدم الاقتراح برغبة، إلى أن مدينة منوف مكتظة بالسكان، والأمر يتطلب نقل الموقف خارج المدينة بسبب التكدس، مطالبا بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ ذلك، واستغلال الأرض المقام عليها الموقف فى مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تشغيل المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بمنطقة أولاد سالم- مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن توفير ميزانية في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لرصف شوارع مدينة الإسكندرية. وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن تطوير العشوائيات بمدن بلطيم، بيلا، البرلس – محافظة كفر الشيخ، على أن يتم التنفيذ فى خطة العام المالى 2023/2024.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراحين برغبة المقدين من النائب محمود مشعل، الأول: بشأن فصل عزبة فرج سالم عن مدينة الزرقا- مركز الزرقا- محافظة دمياط، والثاني: بشأن تفعيل قرار الضم رقم 116 لسنة 1982 الصادر من رئيس الجمهورية بأن يكون مصرف السرو العمومي هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية.

كما أجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن تطبيق نظام الايجار الإلكتروني، نظرا لعدم حضور ممثل الحكومة، وكذلك أجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء سور حول مقابر وجبانات مدينة الجمالية، ليسا الجمالية- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن نقل سوق الجملة الموجود بمدينة المنصورة إلى خارج المدينة – محافظة الدقهلية.