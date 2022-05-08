شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى: 104 ملايين جنيه تمويل مشروعات الثروة الحيوانية لتحسين السلالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إعادة هيكلة عدد من القروض بمحافظة أسوان بواقع 629 عميلا بقيمة 26 مليون جنيه، وذلك من خلال إجراءات مبسطة وفوائد ميسرة لدعم الزراعة والمزارعين، كما تمت تسوية إجراءات 90 عميلا، وتم تمويل عدد من الجمعيات بقيمة 233 مليون جنيه.

وعلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قائلا:" الإجراءات الأخيرة غيرت المفهوم وذلك من خلال إجراءات مبسطة وسلسلة، وهناك إنجاز على الأرض ملموس لدور البنك".

وأشار فاروق، إلى أن البنك قدم تمويل لـ1351 عميل بقيمة 104 ملايين جنيه فى قطاع الثروة الحيوانية، متابعا:" نعمل على تحسين السلالات لزيادة الانتاجية وهناك تنسيق دائم من خلال لجنة ترسل لوزارة الزراعة روس ماشية، وفيما يخص تطوير فروع البنك فى محافظة أسوان جارى تطوير 31 فرعا من أصل 36 فرعا وسيتم استلام 600 فرع مطور على مستوى الجمهورية فى 30 يونيو ".

ورحب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عمل زراعات تعاقدية فى محصول البلح البارحى والتوسع فى هذه الزراعات يساهم فى تعزيز الإنتاج توفير الأمن الغذائي ".