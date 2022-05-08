توجيه من السيسي باستكمال “تطهير” سيناء من الإرهاب!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 3 دقائق

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح الأحد.

وتناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من رجال القوات المسلحة، خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.

ووجه السيسي عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الاجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

وأشاد السيسي خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء، بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأشار إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.