موجة غضب في الاردن بعد تشويه أعمدة جرش الأثرية.. صور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 7:40 مساءً

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الغضب بعد ظهور صور لأعمدة مخربة في مدينة جرش الأثرية.

استخدم شخص ما الطلاء بالرش الأسود للكتابة على عدة أعمدة، وهو فعل وصفه الكثيرون بأنه “وصمة عار وإهانة للسياحة في الأردن”، خاصة في وقت تسعى فيه البلاد إلى جذب المزيد من السياح، وذلك حسب ما ذكره موقع “royanew”.

الصور المتداوله حول الاماكن الاثرية في الاردن

وتعتبر جرش هي ثاني أكثر الوجهات السياحية زيارة في الأردن، مباشرة بعد البتراء، وتتميز المدينة القديمة بخلافة الحضارات التي شهدتها لأكثر من 6500 عام.

شهدت المدينة عصرها الذهبي في ظل حكم الرومان، ومن المعروف أن هذا الموقع يعد من أفضل المدن الرومانية المحفوظة في العالم، تحقق الأجهزة الأمنية في مدينة جرش الأردنية، بقيام بعض الأشخاص بأعمال تخريبية على بعض أعمدة مدينة جرش الأثرية، بطلاء رشاش والكتابة عليها.

ويقول مدير الآثار العامة في الأردن، فادي بلعاوي، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بحادثة تشويه بعض الأعمدة التاريخية بمدينة جرش، حيث سيتم تقديم الفاعلين للعدالة.

التخريب الحاصل في بعض الاماكن الاثرية في مدينة جرش الاردن

وأضاف أن المديرية تتابع الاعتداء على الأعمدة الأثرية، حيث قامت كوادر دائرة الآثار العامة بالمعالجة الأولية لأحد الأعمدة التي تم تشويهها بطلاء رشاش تمهيدا لإزالته بطرق علمية دقيقة، متوقعا ان تأخذ وقتا وجهدا كبيرا لإعادتها كما كانت قبل التخريب.

وشدد البلعاوي أن من قام بهذا التخريب ليس لديهم وعي كافي بأهمية المناطق الأثرية والتاريخية في الأردن، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لجذب المزيد من السياح لهذه المناطق.

وأثارت حادثة الاعتداء على الأعمدة الأثرية بجرش استياء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لهذه الأماكن من أهمية كبيرة في تاريخ الأردن، وعبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم واستنكارهم لهذا الفعل.