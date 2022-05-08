عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى السفارة في كييف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ ساعتين

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا كريستينا كفين وفريقها وصلوا إلى كييف اليوم الأحد، وذلك بعد أن تعهد الوزير أنتوني بلينكن في زيارة الشهر الماضي بمعاودة فتح السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية قريبا.

وذكر المسؤول أن زيارة الفريق جاءت لإحياء ذكرى يوم النصر في أوروبا اليوم الأحد.

توقع مسؤولون أمريكيون، عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية كييف بنهاية مايو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد بحث مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، شروط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها السبت الماضي، إنه خلال المفاوضات، ناقش بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا شروط وأحكام عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، وكذلك مساعدة كييف بمبلغ 33 مليار دولار.

وكان وزيرَي الخارجيّة والدفاع أنتوني بلينكن ولويد أوستن وصلا إلى كييف نهاية شهر إبريل الماضي، في أوّل زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء العملية الروسي ضد أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إنّ الوزيرَين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجيّة للدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا.