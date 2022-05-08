وفاة 10 أشخاص في إيران بسبب الكحول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 6:45 مساءً

توفي ١٠ أشخاص في جنوب ايران بعد تناولهم كمية من الكحول المنزلية السامّة.

٩ رجال وامرأة واحدة توفوا في المدينة الساحلية “بندر عباس”، بالاضافة الى ١٩ آخرين نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الآونة الأخيرة،وصل نحو ٧٥ شخصًا الى المستشفيات بسبب التسمم من الكحول.

وأفادت الشرطة، في وقت سابق، بأن ٨ أشخاص اعتقلوا بعدما اشتبه بأنهم ينتجون ويوزعون الكحول بعدما عثر على كميات في منازلهم.

إن انتاج الكحول، وبيعه واستهلاكه أفعال ممنوعة في إيران، والمتورطون في أحد “الارتكابات”المذكورة يواجهون عقوبة الجلد.

ولم تتمكن الجهات المختصة من تحديد المادة السامة التي سببت الوفيات الأخيرة. وفي الماضي، توفي عدد من الأشخاص بسبب مستويات الميثانول العالية المضافة الى المشروب المصنّع منزليًا.

والميثانول مادة لا لون ورائحة لها، ويمكنها ان تحدث تلفًا في الأعضاء، كما يمكن ان تتسبّب بالعمى والموت.

وفي عام ٢٠٢٠، خلال جائحة كورونا، سجلت ايران رقمًا هائلا من حالات التسمم بالحكول، مع أكثر من ٧٠٠ حالة وفاة بسبب تناول الميثانول، بعد ظنهم بأنها تساعد في القضاء على الفيروس.