رئيس الوزراء الكندي يصل إلى أوكرانيا ويجتمع مع زيلينسكي اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ ساعتين

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه وصل إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي برئيسها فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث كاميرون أحمد “رئيس الوزراء في أوكرانيا للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد دعم كندا الثابت للشعب الأوكراني”.

وقال رئيس بلدية إيربين الأوكرانية عبر قناته على تيليجرام إن ترودو قام بزيارة غير معلنة إلى بلدته، التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤقتا.

وأضاف أولكسندر ماركوشين “لقد تشرفت للتو بلقاء رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الذي جاء إلى إيربين ليرى بأم عينيه كل الرعب الذي جلبه المحتلون الروس إلى بلدتنا”.

وفي السياق، وصلت رئيسة برلمان ألمانيا، بربيل باس، إلى كييف، الأحد، لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وعقد محادثات سياسية.

وقال مسؤول برلماني عبر “تويتر” أن رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس وصلت إلى كييف اليوم الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية.

ونشر إنريكو بريسا رئيس البروتوكولات في البرلمان الألماني على تويتر صورا لبيربل لدى وصولها على متن قطار ولقائها برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ74، في ظل استمرار التصعيد العسكري في جنوب أوكرانيا وشرقها.