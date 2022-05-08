شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يناقش فرض المزيد من العقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظرائه في مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، لمناقشة الحرب الروسية في أوكرانيا والإجراءات الجديدة لمعاقبة موسكو.

وكان من المقرر أن يلتقي بايدن، الذي أشاد بالوحدة بين مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن طريق الفيديو مع زملائه القادة في الساعة (1500 بتوقيت جرينتش) من منزله في ديلاوير، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الاجتماع جار.

وقال البيت الأبيض إن الزعماء سيناقشون إضافة المزيد من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وأضاف في بيان "سيناقشون آخر التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا والتأثير العالمي لحرب بوتين وإظهار الدعم لأوكرانيا ومستقبلها وإبداء استمرار وحدة مجموعة السبع في رد فعلها الجماعي، بما في ذلك البناء على عقوباتنا غير المسبوقة لفرض تكاليف باهظة على بوتين".