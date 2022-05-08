بحوزتهم بندقية.. الأمن يعتقل أشخاص قاموا بـ'التفحيط' في واسط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الأحد، القبض على أشخاص يقودون عجلات بتهور (تفحيط) ويقومون بإطلاق العيارات النارية في منطقة الخاجية، فيما أشارت إلى ضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني وبإشراف مباشر من قبل نائب قائد الشرطة العميد حميد نحيوي نايف، وبعد اخذ الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص من ضباط مكافحة إجرام واسط تم إلقاء القبض على اشخاص يقودون عجلاتهم بتهور(تفحيط) ويقومون بإطلاق العيارات النارية في منطقة الخاجية وتم ضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف".



وأشارت إلى أنه "سيتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".