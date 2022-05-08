شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تقف دقيقة حدادا على أروح شهداء الوطن فى حادث غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اجتماعها مساء اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس السبت عقب قيام مجموعة من العناصر التكفيرية والإرهابية بالهجوم على نقطة رفع مياه بمنطقة غرب سيناء.

وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة: نتقدم بخالص العزاء لجموع الشعب المصرى والقيادة السياسية والقوات المسلحة فى استشهاد ضابط و10 جنود، من أبطال القوات المسلحة، داعين الله عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته، مؤكداً أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تزيد الشعب المصرى إلا تماسكاً، وتابع: سنظل مصطفين صفاً واحد خلف قيادتنا السياسية.

وأكد "القصبي" أن مصر ماضية إلى الأمام مهما مارس هؤلاء الإرهابيون وأن عظمة الشعب المصرى تتجلى فى هذه المواقف وسنظل جمعياً مساندين للدولة المصرية.