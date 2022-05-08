شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على قرض إضافي لإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021.

وقال أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي، إن الطاقة الكهرومائية من أرخص الطاقات المكلفة بمصر، والتكلفة التشغيلية بها تكاد لا تذكر، موضحا أنه للاستفادة من السد العالي يلزمنا استغلال كل الطاقات المولدة لإحلال وتجديد محطات المولدات لرفع الجهد الذي يتم تحويله للوجه البحري، وأن هناك دراسة جدوي وصلت الي 44 مليون يورو وتم التفاوض وصولا الي 26 مليون يورو للاحلال والتجديد ، مؤكدا انه اصبح غير كافي ولذلك تم الاتفاق علي قرض اضافى حسب اتفاق جديد بقيمة 15 مليون يورو .