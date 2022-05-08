شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 10/11/2021 و14/12/2021.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه تم توقيع خطابا متبادلا بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية.

وأشارت إلى أن مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية يتم دعمه - فى إطار مشروع اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة - من الحكومة الألمانية وفقا للمادة 1/1/1 من اتفاق التعاون الفنى لعام 2016 الموقع بين الحكومتين المصرية والألمانية بتاريخ 23/12/2018 الصادر بشأن الموافقة علية قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019.

وتنص الاتفاقية على أن تمن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية من الحصول على قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية - شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذا المشروع - حيث تتمثل الشروط المالية لهذا القرض الإضافى فيما يلي: مدة القرض: 30 سنة تتضمن 10 سنوات فترة سماح، الفائدة السنوية: 2%.