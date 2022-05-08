شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: مشروع قانون منع زواج الأطفال يتضمن عقوبات حبس وغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أهمية مشروع قانون منع زواج الأطفال، الذى تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرا، مشيرة إلى أنه يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لبحث التعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وقالت مرسى، لدينا إطار دولى لحماية المرأة، ولدينا 27 وحدة على مستوى الجمهورية للحماية من التحرش، وكذلك متابعة حالات المرأة بالمستشفيات، وأن أى حالات تحرش يتم التعامل معها بشكل سريع.

فيما أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية فى القضايا الأسرية وتطبيق صحيح القانون بشأنها، مقترحا بأن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق المرأة بعمل دورات تدريبية لأفراد الأمن المتعاملين مع مثل هذه القضايا لزيادة خبراتهم وثقلها مما يساعدهم على تقديم أفضل الأداء بها على أن يراعى فى مثل هذه الدورات الجانب النفسى خاصة أن القضايا الأسرية متماسة بشكل مباشر مع هذا الإطار.