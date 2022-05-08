شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الاختيار 3 كشف مخططات جماعة الإخوان وأعمالها الإجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مسلسل الاختيار 3 كان له دور كبير في فضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، وتحريض أعضائها على أعمال العنف والإرهاب، واقتحام مؤسسات الدولة في ظل رغبة الجماعة فى السيطرة على مفاصل الدولة، وتقويض أى محاولة لبناء دولة ديمقراطية مدنية.

أضاف الجندى، أن قيادات جماعة الإخوان أوهموا أعضائها بأنهم يدافعون عن الدين والوطن، وهم بعيدين كل البعد عن الدين أو الوطن، وإنما يتخذوا ستارا باسمهما لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، ونحمد الله أن مخططاتهم كشفت للجميع ونجح الشعب المصرى في إقصائهم من الحكم في 30 يونيو 2013.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدراما واحدة من أهم القضايا التي يجب أن توليها الدولة اهتماما كبيرا لما لها من دور أساسى، ووطنى في تشكيل الوعى وكشف الحقائق، كما أن مسلسل الاختيار 3 كان بمثابة نموذجا يحتذى به في كشف كثير من الحقائق والتسريبات عن الجماعة الإرهابية من ناحية، ومن ناحية أخرى تقديم بطولات ضباطنا وجنودنا من الجيش والشرطة في مواجهة العناصر الإجرامية.