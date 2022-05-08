شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش موازنة ديوان عام وزارة الصحة..ومطالب بزيادة البابين 1 و4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وبلغت جملة الموازنة المقدرة لديوان عام وزارة الصحة للعام المالي 2022/2023، 33 مليارا و831 مليونا و625 ألف جنيه، بزيادة نحو 2 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2021/2022 والمخصص له 31 مليارا و649 مليون جنيه.

ووفقا لمشروع الموازنة المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين مليار و221 مليون جنيه، والمخصص لباب شراء السلع والخدمات مبلغ 7 مليار و417 مليون جنيه، وبلغ المخصص للفوائد 181 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس (الاستثمارات) 16,7 مليار جنيه بزيادة نحو مليار جنيه عن العام المالي السابق.

وقال سامى الهدهد، ممثل وزارة الصحة: "طلبنا فى باب الأجور والتعويضات 2 مليار و28 مليون جنيه، وتم اعتماد 1مليار و222 مليون جنيه، وتم تخصيص مبلغ 7 مليارات و417 مليون جنيه لباب شراء السلع والخدمات، وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية تم اعتماد 7 مليارات و273 مليون جنيه.

وأوضح أنه فى الباب السادس الاستثمارات 16,7 مليار جنيه، وطالب بدعم فى الباب الأول بمبلغ 100 مليون جنيه، ودعم الباب الرابع بمبلغ 45 مليون جنيه للاستعانة بالكوادر الطبية، لافتا إلى أن الموازنة تم اعتمادها خارج احتياجات كورونا.