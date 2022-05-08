شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من نائب رئيس الوزراء الروسي عن «ماريوبول» الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة في جنوب أوكرانيا، التي تزعم موسكو أنها سيطرت عليها في 21 أبريل نيسان بعد ما يقرب من شهرين من الحصار.

ويعتبر أرفع مسؤول روسي حتى الآن يصل إلى المدينة المطلة على بحر آزوف بعد أسابيع من القصف الروسي الذي بدأ بعد أن أرسلت موسكو آلاف الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما وصفته بالعملية العسكرية الخاصة.

ويأتي هذا فيما لا يزال بعض المقاتلين الأوكرانيين متحصنين في مصنع آزوفستال الضخم للصلب والذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو آخر معقل يرفع راية التحدي للقوات الروسية هناك، فيما قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا واصلت قصفها المكثف للمصنع.

وبين خوسنولين، المسؤول في الحكومة الروسية عن البناء والتنمية الحضرية، على تيليجرام إنه زار ماريوبول وبلدة فولنوفاكا في شرق أوكرانيا من بين مناطق أخرى "حررتها" القوات الروسية.

وكتب في منشور على تيليجرام "بدء استعادة الحياة السلمية في المناطق. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وسنساعد على وجه الخصوص... في تقديم المساعدة الإنسانية".