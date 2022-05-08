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بينهم طفلين.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين من طوباس والخليل.

وأفادت مصادر أمنية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين إبراهيم يوسف جوابرة، وإسلام الراعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم العروب وفتشتهما.

من جهة أخرى أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر محمد رسول عمر دراغمة، والشاب محمود سامر أبو مطاوع أثناء عودتهما من مدينة طوباس أثناء مرورهما على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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