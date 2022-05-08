شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الرئيس الأمريكي تبدي دعمها للشعب الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن بزيارة لم يُعلن عنها مسبقا إلى أوكرانيا اليوم الأحد لإبداء الدعم لشعبها وسط الغزو الروسي.

وزارت مدرسة تُستخدم كمأوى مؤقت والتقت بالسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، وذلك وفقا لتقرير من ممثل عن وكالات الأنباء.

وقالت بايدن "رأيت أنه من المهم أن أظهر للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب وحشية وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب شعب أوكرانيا".