انت الان تتابع خبر توقف قلبه مرتين.. ضابط الناصرية ينقل خارج العراق للعلاج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بنقل ضابط برتبة عقيد، إلى خارج العراق لغرض العلاج، وذلك بعد أن أصيب بانفجار خلال عملية اعتقال مطلوب في الناصرية مركز محافظة ذي قار.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه تم "نقل العقيد الركن فهمي حسين امر لواء القوات الخاصة الثالث، إلى الأردن لغرض العلاج لسوء حالته الصحية؛ لاسيما بعد أن توقف قلبه يوم أمس مرتين".
وأشار إلى أن "العقيد اصيب يوم امس، نتيجة الانفجار اثناء عملية قبض على مطلوب في الناصرية".