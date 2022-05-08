توقف قلبه مرتين.. ضابط الناصرية ينقل خارج العراق للعلاج

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه تم "نقل العقيد الركن فهمي حسين امر لواء القوات الخاصة الثالث، إلى الأردن لغرض العلاج لسوء حالته الصحية؛ لاسيما بعد أن توقف قلبه يوم أمس مرتين".

وأشار إلى أن "العقيد اصيب يوم امس، نتيجة الانفجار اثناء عملية قبض على مطلوب في الناصرية".